Times: Мэй останется на посту премьера Великобритании как минимум до осени

По ее информации, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит дала понять, что разрабатывает план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне изложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев от тори.

Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit.