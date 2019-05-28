Кількість кандидатів на пост прем'єр-міністра Великої Британії зросло до 10

За його словами, кампанія з виборів нового лідера не може будуватися навколо “одних і тих же старих облич, поранених війнами, які розкололи партію торі за останні три роки”.

“Я вважаю, що я є новим обличчям зі свіжими ідеями з (числа представників) нового і талановитого покоління”, — заявив Малтхаус. Його цитує в Twitter політоглядач The Sun Том Ньютон Данн напередодні появи у пресі вранці у вівторок статті із заявою політика.

Малтхаус отримав в рядах торі популярність пропозицією компромісного варіанту угоди за умовами виходу Великої Британії з Євросоюзу. Його варіант, який уряд визнав занадто складним, продовжував на рік — до кінця 2021 року — перехідний період після Brexit і передбачав заміну спірного механізму під назвою “бекстоп”. Він був покликаний не допустити появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією шляхом збереження перебування Ольстера в митному союзі і єдиному ринку ЄС. Замість “бекстопа” Малтхаус пропонував ввести угоду про вільну торгівлю між Великою Британією та Ірландією, в якому передбачалося застосування невідомій досі технології догляду від митного контролю.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили дев’ять політиків-торі. Це вважається фаворитом екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров’я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністр праці і у справах пенсій Естер Маквей, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, екс-лідер Палати громад (де-факто представник британського уряду в нижній палаті парламенту) Андреа Лідсом, міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великобританії Майкл Гоув, а також гла ва МВС королівства Саджид Джавід. Ще кілька чільних представників партії розглядають можливість виставити свої кандидатури.

Як повідомляв УНН, 24 травня британський прем’єр-міністр і лідер консерваторів Тереза ​​Мей оголосила про те, що 7 червня піде у відставку через неможливість реалізувати вихід країни зі складу ЄС. Вона залишатиметься на посаді глави уряду, поки партія не вибере нового лідера. Цей процес повинен початися 10 червня, й завершитися в другій половині липня.