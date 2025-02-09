Киевводоканал опроверг фейк о повышении цен на услуги в 4 раза

Киевводоканал опроверг информацию о якобы четырехкратном повышении тарифов на воду и призвал временно воздержаться от оплат, пока проблема не будет устранена, передает УНН.

Сегодня в соцсетях и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года

По их словам, несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно. Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена