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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 98634 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 114242 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 123436 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 127936 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 115439 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 124949 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127831 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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7 февраля, 16:05 • 128118 просмотра

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7 февраля, 14:58 • 127926 просмотра

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7 февраля, 14:19 • 118015 просмотра

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Киевводоканал опроверг фейк о повышении цен на услуги в 4 раза

Киевводоканал опроверг фейк о повышении цен на услуги в 4 раза

Киев  •  УНН

 • 6896 просмотра

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Киевводоканал опроверг информацию о повышении тарифов на воду в 4 раза. Компания сообщила о техническом сбое в платежных системах и рекомендует временно воздержаться от оплаты услуг.

Киевводоканал опроверг информацию о якобы четырехкратном повышении тарифов на воду и призвал временно воздержаться от оплат, пока проблема не будет устранена, передает УНН.

Сегодня в соцсетях и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года

- сообщили в Киевводоканале. 

По их словам, несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах. 

В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно. Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена

- добавили в Киевводоканале.

Напомним,

Нацбанк прогнозирует постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но в 2025 году они останутся неизменными. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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