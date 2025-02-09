Київводоканал спростував фейк про підняття цін на послуги у 4 рази
Київ • УНН
Київводоканал спростував інформацію про підвищення тарифів на воду в 4 рази. Компанія повідомила про технічний збій у платіжних системах та рекомендує тимчасово утриматися від оплати послуг.
Київводоканал спростував інформацію про нібито чотирикратне підвищення тарифів на воду та закликав тимчасово утриматися від оплат, поки проблему не буде усунено, передає УНН.
Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.
Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року
За їх словами, невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.
У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено
Нагадаємо
Нацбанк прогнозує поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але у 2025 році вони залишаться незмінними.