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15 березня, 19:03 • 140114 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 160556 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146260 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122226 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Київводоканал спростував фейк про підняття цін на послуги у 4 рази

Київводоканал спростував фейк про підняття цін на послуги у 4 рази

Київ • УНН

 • 43518 перегляди

Київводоканал спростував інформацію про підвищення тарифів на воду в 4 рази. Компанія повідомила про технічний збій у платіжних системах та рекомендує тимчасово утриматися від оплати послуг.

Київводоканал спростував інформацію про нібито чотирикратне підвищення тарифів на воду та закликав тимчасово утриматися від оплат, поки проблему не буде усунено, передає УНН.

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.
Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року

- повідомили у Київводоканал. 

За їх словами, невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. 

У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено

- додали у Київводоканал.

Нагадаємо

Нацбанк прогнозує поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але у 2025 році вони залишаться незмінними. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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