Київводоканал спростував фейк про підняття цін на послуги у 4 рази

Київводоканал спростував інформацію про нібито чотирикратне підвищення тарифів на воду та закликав тимчасово утриматися від оплат, поки проблему не буде усунено, передає УНН.

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року