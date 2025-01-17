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Киевский подросток из скандального видео получил подозрение за хранение оружия

Киевский подросток из скандального видео получил подозрение за хранение оружия

Киев  •  УНН

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Полиция объявила подозрение 17-летнему киевлянину, который фигурировал в провокационных видео, за незаконное хранение огнестрельного оружия. Подростку грозит до семи лет лишения свободы.

Столичные правоохранители сообщили о подозрении несовершеннолетнему в незаконном хранении оружия несовершеннолетнему, который фигурировал в провокационных видео. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Полиция Киева сообщила о подозрении в незаконном хранении оружия несовершеннолетнему, который фигурировал в провокационных видео. Полицейские начали уголовное производство и провели обыски у двух несовершеннолетних, в ходе которых у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны 

- сообщили в полиции.

По результатам проведенных экспертиз, изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию. Следовательно, следователи Печерского управления полиции объявили 17-летнему юноше о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним

На днях в столичных Telegram-каналах распространялось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает русскую музыку. Полицейские установили лиц со скандальных видео.

Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикаций в соцсетях.

Скандальные видео, где подростки якобы перекрывали улицу в Киеве и якобы имели сопровождение полиции, являются постановочными. Сами ребята не являются мажорами, которыми пытались казаться, а один из участников скандального видео уже привлекался к ответственности в прошлом году, когда шел по улицам Киева и пел российский гимн.

Павел Башинский

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев

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