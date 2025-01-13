Ролик із супроводом поліції - постановочний: з'явились нові деталі про скандальні відео столичних підлітків

Скандальні відео, де підлітки нібито перекривали вулицю в Києві та нібито мали супровід поліції, є постановними. Самі хлопці не є мажорами, якими намагалися здаватися, а один із учасників скандального відео вже притягувався до відповідальності минулого року, коли йшов вулицями Києва та співав російський гімн. Про це розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону, передає УНН.

Під час обшуків у двох найактивніших учасників цього скандального відео ми вилучили два пістолети. Один травматичної дії, він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший пневматичний, який не потребує оформлення дозволу. Також вилучили набої, страйкбольну гранату, комп’ютерну техніку. Чи була це саме та зброя, яка фігурувала у скандальних відео, яке підлітки викладали в себе в соцмережах, чи це інша була зброя. Також додам, що вилучені набої направлені на експертне дослідження, і ми очікуємо результатів підтвердження, чи були вони бойовими - сказав Гірдвіліс.

Вона також розповіла, що провокативний контент, який вони викладали в соцмережі, було зроблено заради хайпу, аби збільшити кількість підписників. За її словами, у відео було, що нібито поліція супроводжує підлітків на автомобілі, однак ця інформація неправдива.

Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції саме коли вони із проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Ще раз наголошую, що це абсолютно не відповідає дійсності. Ще один епізод із скандального відео - це епізод святкування дня народження одного і учасників компанії. Вони орендували три автомобілі. Водіями були не ці діти, водіями були працівники фірми, де вони орендвали ці авто. Виявилося, що коли вони були біля магазину утворився затор, який створили не вони. Це було ненавмисно зроблено водіями, які не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці - додала Гірдвіліс.

Вона уточнила, що це не версія самих підлітків, а встановлені факти, які підтверджуються даними з камер відеоспостереження.

"Це підтверджує аналіз камер відеоспостереження, який ми зробили, що при виїзді з паркомісць утворився такий невеликий затор, буквально на хвилину-дві. І потім автомобілі усі роз'їхалися. Затор був утворений не цими підлітками, а просто різними водіями, які виїжджали від магазину неподалік", – зазначила речниця.

Також вона розповіла, що один із фігурантів скандального відео – 17-річний хлопець у 2024 році вже фігурував у скандальній справі, коли він йшов вулицями Києва і співав російський гімн.

Тоді поліцейські та співробітники СБУ його одразу встановили. Він публічно приносив своє вибачення, але це не застерігло від кримінальної відповідальності. Було відкрито кримінальне провадження. Суд йому надав один рік пробаційного нагляду, під яким він ще перебуває, і термін ще не завершився. Якщо особа порушує закон під час цього періоду, то суд може переглянути своє рішення та винести більш тяжку кваліфікацію. Що наразі і відбувається: триває розслідування за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання зброї - додала представниця поліції.

Окрім того, вона зазначила, що інформація про те, що батьки підлітків є впливовими особами, не відповідає дійсності. Батько одного – колишній посадовець, який зараз на пенсії. Решта батьків – працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці.

"Скажімо так, що якихось там великих статків, не знаходить свого підтвердження", - резюмувала Гірдвіліс.

Нагадаємо

Днями у столичних Telegram-каналах ширилося відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух в середмісті і слухає російську музику. Поліцейські встановили осіб зі скандальних відео.

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