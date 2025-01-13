Ролик с сопровождением полиции - постановочный: появились новые детали о скандальных видео столичных подростков

Скандальные видео, где подростки якобы перекрывали улицу в Киеве и якобы имели сопровождение полиции, являются постановочными. Сами ребята не являются мажорами, которыми пытались казаться, а один из участников скандального видео уже привлекался к ответственности в прошлом году, когда шел по улицам Киева и пел российский гимн. Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона, передает УНН.

Во время обысков у двух самых активных участников этого скандального видео мы изъяли два пистолета. Один травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой пневматический, который не требует оформления разрешения. Также изъяли патроны, страйкбольную гранату, компьютерную технику. Было ли это именно то оружие, которое фигурировало в скандальных видео, которое подростки выкладывали у себя в соцсетях, или это другое было оружие. Также добавлю, что изъятые патроны направлены на экспертное исследование, и мы ожидаем результатов подтверждения, были ли они боевыми - сказал Гирдвилис.

Она также рассказала, что провокационный контент, который они выкладывали в соцсети, был сделан ради хайпа, чтобы увеличить количество подписчиков. По ее словам, в видео было, что якобы полиция сопровождает подростков на автомобиле, однако эта информация неправдива.

Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. А подали это так, якобы их сопровождает полиция. Еще раз подчеркиваю, что это абсолютно не соответствует действительности. Еще один эпизод из скандального видео - это эпизод празднования дня рождения одного и участников компании. Они арендовали три автомобиля. Водителями были не эти дети, водителями были работники фирмы, где они арендовали эти авто. Оказалось, что когда они были возле магазина образовалась пробка, которую создали не они. Это было непреднамеренно сделано водителями, которые не знали, что какая-то съемка происходит на улице - добавила Гирдвилис.

Она уточнила, что это не версия самих подростков, а установленные факты, которые подтверждаются данными с камер видеонаблюдения.

"Это подтверждает анализ камер видеонаблюдения, который мы сделали, что при выезде с паркомест образовалась такая небольшая пробка, буквально на минуту-две. И потом автомобили все разъехались. Пробка была образована не этими подростками, а просто разными водителями, которые выезжали от магазина неподалеку", - отметила пресс-секретарь.

Также она рассказала, что один из фигурантов скандального видео - 17-летний парень в 2024 году уже фигурировал в скандальном деле, когда он шел по улицам Киева и пел российский гимн.

Тогда полицейские и сотрудники СБУ его сразу установили. Он публично приносил свои извинения, но это не предостерегло от уголовной ответственности. Было открыто уголовное производство. Суд ему предоставил один год пробационного надзора, под которым он еще находится, и срок еще не завершился. Если лицо нарушает закон во время этого периода, то суд может пересмотреть свое решение и вынести более тяжелую квалификацию. Что сейчас и происходит: продолжается расследование по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия - добавила представительница полиции.

Кроме того, она отметила, что информация о том, что родители подростков являются влиятельными лицами, не соответствует действительности. Отец одного - бывший чиновник, который сейчас на пенсии. Остальные родители - работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащие.

"Скажем так, что каких-то там больших состояний, не находит своего подтверждения", - резюмировала Гирдвилис.

Напомним

На днях в столичных Telegram-каналах распространялось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает русскую музыку. Полицейские установили лиц со скандальных видео.

Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикаций в соцсетях.