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У неповнолітніх, які слухали російську музику та блокували рух у Києві, провели обшуки

У неповнолітніх, які слухали російську музику та блокували рух у Києві, провели обшуки

Київ • УНН

 • 46612 перегляди

У Києві правоохоронці провели обшуки у квартирах двох неповнолітніх, які слухали російську музику та блокували рух у центрі міста. Під час обшуків вилучено зброю, набої та інші заборонені предмети.

Поліція Києва провела обшуки у квартирах двох неповнолітніх, які потрапили у скандал через публікації у соцмережах. Пише УНН з посиланням на поліцію.

Деталі

Наприкінці тижня в соцмережах з’явилися відео, де група неповнолітніх у центрі Києва слухала російську музику, показувала зброю та робила інші провокаційні вчинки.

Виявилось, що на відео були шестеро підлітків віком від 14 до 17 років. Після того, як відео поширили, поліція запросила їх разом з батьками до відділку для пояснень.

У рамках кримінальної справи правоохоронці провели обшуки в будинках двох з цих неповнолітніх. Вони вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютери та мобільні телефони.

У рамках кримінальної справи правоохоронці провели обшуки в будинках двох з цих неповнолітніх. Вони вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютери та мобільні телефони,

- йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо

В столичних Telegram- каналах ширилося відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух в середмісті і слухає російську музику.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
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