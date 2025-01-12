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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве, провели обыски

У несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве, провели обыски

Киев  •  УНН

 • 7167 просмотра

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В Киеве правоохранители провели обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в центре города. Во время обысков изъято оружие, патроны и другие запрещенные предметы.

Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикаций в соцсетях. Пишет УНН со ссылкой на полицию.

Детали

В конце недели в соцсетях появились видео, где группа несовершеннолетних в центре Киева слушала русскую музыку, показывала оружие и делала другие провокационные поступки.

Оказалось, что на видео были шестеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. После того, как видео распространили, полиция пригласила их вместе с родителями в участок для объяснений.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски в домах двух из этих несовершеннолетних. Они изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютеры и мобильные телефоны.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски в домах двух из этих несовершеннолетних. Они изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютеры и мобильные телефоны,

- говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним,

В столичных Telegram-каналах распространялось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает русскую музыку.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
telegramТелеграмма
kievКиев

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