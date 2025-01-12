У несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве, провели обыски
Киев • УНН
В Киеве правоохранители провели обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в центре города. Во время обысков изъято оружие, патроны и другие запрещенные предметы.
Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикаций в соцсетях. Пишет УНН со ссылкой на полицию.
Детали
В конце недели в соцсетях появились видео, где группа несовершеннолетних в центре Киева слушала русскую музыку, показывала оружие и делала другие провокационные поступки.
Оказалось, что на видео были шестеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. После того, как видео распространили, полиция пригласила их вместе с родителями в участок для объяснений.
В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски в домах двух из этих несовершеннолетних. Они изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютеры и мобильные телефоны.
В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски в домах двух из этих несовершеннолетних. Они изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютеры и мобильные телефоны,
Продолжается досудебное расследование.
Напомним,
В столичных Telegram-каналах распространялось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает русскую музыку.