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Київський підліток зі скандального відео отримав підозру за зберігання зброї

Київський підліток зі скандального відео отримав підозру за зберігання зброї

Київ • УНН

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Поліція оголосила підозру 17-річному киянину, який фігурував у провокативних відео, за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Підлітку загрожує до семи років позбавлення волі.

Столичні правоохоронці повідомили про підозру неповнолітньому у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативних відео. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативних відео. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у двох неповнолітніх, у ході яких в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої 

- повідомили в поліції.

За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї. Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

Днями у столичних Telegram-каналах ширилося відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух в середмісті і слухає російську музику. Поліцейські встановили осіб зі скандальних відео.

Поліція Києва провела обшуки у квартирах двох неповнолітніх, які потрапили у скандал через публікації у соцмережах.

Скандальні відео, де підлітки нібито перекривали вулицю в Києві та нібито мали супровід поліції, є постановними. Самі хлопці не є мажорами, якими намагалися здаватися, а один із учасників скандального відео вже притягувався до відповідальності минулого року, коли йшов вулицями Києва та співав російський гімн.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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