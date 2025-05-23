"Хватит уже глупой советской ностальгии" – МИД в ответ на заявление советника путина относительно "нераспада СССР"

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего
12:17 • 6178 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 16760 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 18587 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
10:55 • 24595 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 31136 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
08:36 • 39105 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 117003 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 65615 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 314128 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 297232 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
48%
747мм
Популярные новости

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

23 мая, 03:11 • 55923 просмотра

В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ

23 мая, 03:57 • 47881 просмотра

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

23 мая, 05:09 • 91845 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 51272 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 15756 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 117004 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 216287 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 297232 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 287467 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 295831 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Тим Кук

Ким Чен Ын

Ярослав Железняк

Данило Гетманцев

Актуальные места

Киев

Израиль

Одесская область

Киевская область

Купянск

Реклама
УНН Lite

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 51979 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 115431 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 157715 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 159652 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 158812 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Truth Social

Эль-Паис

Facebook

Шахед-136

"Хватит уже глупой советской ностальгии" – МИД в ответ на заявление советника путина относительно "нераспада СССР"

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий призвал прекратить советскую ностальгию, подчеркнув, что распад СССР был моментом надежды. Ранее советник путина заявил, что СССР якобы до сих пор существует с юридической точки зрения.

"Хватит уже глупой советской ностальгии" – МИД в ответ на заявление советника путина относительно "нераспада СССР"

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, комментируя заявление советника владимира путина о якобы нераспаде СССР, призвал прекратить глупую советскую ностальгию, передает УНН.

Распад СССР в 1991 году был одним из моментов наибольшей надежды в конце 20-го века 

- подчеркнул Тихий.

Он отметил, что советский союз распался — к счастью и навсегда.

Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было. Достаточно уже глупой советской ностальгии 

- резюмировал Тихий.

Контекст

Как пишут росСМИ, советник российского диктатора владимира путина Антон Кобяков заявил, что советский союз якобы "с юридической точки зрения до сих пор существует".

Советник также поставил под сомнение юридическую способность подписанных 8 декабря 1991 Беловежских соглашений.

Дополнение

В феврале начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российское руководство склоняется к созданию империи образца советского союза, но со странами Варшавского договора. Поэтому при наихудшем варианте следующей будет Польша, далее - Чехия, Венгрия, Болгария. 

Также Буданов заявлял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутри-социальными методами достичь поглощения Украины. В понимании рф для существования империи нужны как минимум три государства: беларусь, россия и Украина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Беларусь
Кирилл Буданов
Чешская Республика
Болгария
Венгрия
Украина
Польша
Brent
$63.75
Bitcoin
$109,004.60
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,348.54
Ethereum
$2,530.12