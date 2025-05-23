"Хватит уже глупой советской ностальгии" – МИД в ответ на заявление советника путина относительно "нераспада СССР"
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий призвал прекратить советскую ностальгию, подчеркнув, что распад СССР был моментом надежды. Ранее советник путина заявил, что СССР якобы до сих пор существует с юридической точки зрения.
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, комментируя заявление советника владимира путина о якобы нераспаде СССР, призвал прекратить глупую советскую ностальгию, передает УНН.
Распад СССР в 1991 году был одним из моментов наибольшей надежды в конце 20-го века
Он отметил, что советский союз распался — к счастью и навсегда.
Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было. Достаточно уже глупой советской ностальгии
Контекст
Как пишут росСМИ, советник российского диктатора владимира путина Антон Кобяков заявил, что советский союз якобы "с юридической точки зрения до сих пор существует".
Советник также поставил под сомнение юридическую способность подписанных 8 декабря 1991 Беловежских соглашений.
Дополнение
В феврале начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российское руководство склоняется к созданию империи образца советского союза, но со странами Варшавского договора. Поэтому при наихудшем варианте следующей будет Польша, далее - Чехия, Венгрия, Болгария.
Также Буданов заявлял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутри-социальными методами достичь поглощения Украины. В понимании рф для существования империи нужны как минимум три государства: беларусь, россия и Украина.