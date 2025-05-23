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"Досить уже дурнуватої радянської ностальгії"  – МЗС у відповідь на заяву радника путіна щодо "нерозпаду СРСР"

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий закликав припинити радянську ностальгію, наголосивши, що розпад СРСР був моментом надії. Раніше радник путіна заявив, що СРСР нібито досі існує з юридичної точки зору.

"Досить уже дурнуватої радянської ностальгії"  – МЗС у відповідь на заяву радника путіна щодо "нерозпаду СРСР"

Речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяву радника володимира путіна щодо нібито нерозпаду СРСР, закликав припинити дурнувату радянську ностальгію, передає УНН.

Розпад СРСР у 1991 році був одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20-го століття 

- наголосив Тихий.

Він зазначив, що  радянський союз розпався — на щастя та назавжди.

Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було. Досить уже дурнуватої радянської ностальгії 

- резюмував Тихий.

Контекст

Як пишуть росЗМІ, радник російського диктатора володимира путіна Антон Кобяков заявив, що радянський союз нібито "з юридичної точки зору досі існує".

Радник також поставив під сумнів юридичну спроможність підписаних 8 грудня 1991 Біловезьких угод.

Доповнення

У лютому начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що російське керівництво схиляється до створення імперії зразка радянського союзу, але з країнами Варшавського договору. Тому за найгіршого варіанту наступною буде Польща, далі - Чехія, Угорщина, Болгарія. 

Також Буданов заявляв, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України. В розумінні рф для існування імперії потрібні як мінімум три держави: білорусь, росія та Україна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Білорусь
Кирило Буданов
Чеська Республіка
Болгарія
Угорщина
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