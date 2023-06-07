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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Херсонщина: появились новые спутниковые снимки последствий разрушения Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 430422 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Появились новые спутниковые снимки Херсонщины, на которых виден масштаб катастрофы, вызванной разрушением дамбы Каховской ГЭС. Их опубликовали журналисты проекта “Схемы”, пишет УНН.

Херсонщина: появились новые спутниковые снимки последствий разрушения Каховской ГЭС

Детали

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 7 июня 2023 года видны последствия, которые повлекло разрушение Каховской гидроэлектростанции для населенных пунктов Херсонской области.

На фото – подтопление южной части Херсона, а также временно оккупированных российской армией городов Голая Пристань, Олешки и села Кардашинка.

"По сравнению со снимками за 5 июня можно увидеть, насколько разлился Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС", - отмечается в сообщении "Схем".

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

В оккупированной Голой Пристани уже затоплено 196 жилых домов, уровень воды растет каждый час.

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