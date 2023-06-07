В окупованій Голій Пристані затоплено 196 житлових будинків, рівень води зростає щогодини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В тимчасово окупованій Голій Пристані затоплено 196 житлових будинків, рівень води продовжує зростати щогодини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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«Тимчасово окупована Гола Пристань. Люди допомагають іншим врятуватися від “великої води” під російські обстріли. Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини», - повідомив Прокудін.
Доповнення
На сьогодні відомо про трьох загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.
Раніше Рищук повідомив, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині є перші загиблі від повені в наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.