В оккупированной Голой Пристани затоплено 196 жилых домов, уровень воды растет с каждым часом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Во временно оккупированной Голой Пристани затоплено 196 жилых домов, уровень воды продолжает расти каждый час. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Цитата
«Временно оккупированная Голая Пристань. Люди помогают другим спастись от “большой воды” под российские обстрелы. По состоянию на 20:00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжает расти каждый час», - сообщил Прокудин.
Дополнение
На сегодня известно о трех погибших людях от наводнения во временно оккупированных Олешках на Херсонщине.
Ранее Рищук сообщил, что во временно оккупированных Олешках на Херсонщине есть первые погибшие от наводнения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.