В оккупированной Голой Пристани затоплено 196 жилых домов, уровень воды растет с каждым часом

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«Временно оккупированная Голая Пристань. Люди помогают другим спастись от “большой воды” под российские обстрелы. По состоянию на 20:00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжает расти каждый час», - сообщил Прокудин.

Дополнение

На сегодня известно о трех погибших людях от наводнения во временно оккупированных Олешках на Херсонщине.

Ранее Рищук сообщил, что во временно оккупированных Олешках на Херсонщине есть первые погибшие от наводнения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.