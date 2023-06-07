В окупованих Олешках є перші загиблі від повені - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині є перші загиблі від повені в наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Євген Рищук, пише УНН.
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«На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені», - написав Рищук.
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Наразі розробляється план, як врятувати людей на лівому березі Херсонщини, яких окупанти залишили напризволяще після підриву Каховської ГЕС.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.
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