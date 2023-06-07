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В окупованих Олешках є перші загиблі від повені - мер

Київ • УНН

 • 401056 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині є перші загиблі від повені в наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Євген Рищук, пише УНН.

В окупованих Олешках є перші загиблі від повені - мер

Цитата

«На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені», - написав Рищук.

Доповнення

Наразі розробляється план, як врятувати людей на лівому березі Херсонщини, яких окупанти залишили напризволяще після підриву Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС

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