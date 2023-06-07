Наразі розробляється план, як допомогти людям на лівому березі Херсонщини – Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Наразі розробляється план, як врятувати людей на лівому березі Херсонщини, яких окупанти залишили напризволяще після підриву Каховської ГЕС. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Зараз залишається в зоні підтоплення 30 населених пунктів. 20 із них – на підконтрольній території і 10 на тимчасово окупованій. На лівому березі Дніпра окупанти залишили людей напризволяще. Тому ми зараз звернулися до міжнародних організацій і виробляємо план, як врятувати наших людей», – сказав Клименко.
Міністр наголосив на тому, що евакуйовані громадяни забезпечені продуктами харчування і водою. Керівництво Військово-цивільної адміністрації і Штаб з ліквідації наслідків техногенної катастрофи роблять все для того, щоб жоден не мав проблем з питною водою та переміщенням.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.