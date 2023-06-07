Підрив Каховської ГЕС: Україна закликала ООН та МКЧХ взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС, передає УНН.
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«Від імені уряду України, закликаю міжнародні гуманітарні організації негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть. Маємо діяти негайно!» - закликав Шмигаль.
Додамо
Він зазначив, що внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затоплені десятки населених пунктів.
«Українська влада організувала евакуацію із контрольованої нами території Херсонщини. Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще. Сотні будинків буквально зникли під водою. Люди вимушені власними силами покидати домівки, а хто не здатний — опинився у пастці стихії», - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Україна підключає всіх: на рівні глав держав, голів урядів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували злочин агресора.