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Подрыв Каховской ГЭС: Украина призвала ООН и МККК взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины

Киев • УНН

 • 1323117 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Украина призвала ООН и МККК взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины

Цитата

«От имени правительства Украины, призываю международные гуманитарные организации немедленно вмешаться. Мы призываем взять на себя эвакуацию людей с оккупированных россиянами территорий Херсонщины. Должны спасти жизни людей, которых оккупанты обрекли на смерть. Должны действовать немедленно!» - призвал Шмыгаль.

Добавим

Он отметил, что в результате подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов.

«Украинские власти организовали эвакуацию с контролируемой нами территории Херсонщины. Однако на левом берегу, во временной оккупации, люди брошены россиянами на произвол судьбы. Сотни домов буквально исчезли под водой. Люди вынуждены собственными силами покидать дома, а кто не способен — оказался в ловушке стихии», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора. 

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