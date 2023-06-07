Сейчас разрабатывается план, как помочь людям на левом берегу Херсонщины - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сейчас разрабатывается план, как спасти людей на левом берегу Херсонщины, которых оккупанты оставили на произвол судьбы после подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Сейчас остается в зоне подтопления 30 населенных пунктов. 20 из них – на подконтрольной территории и 10 на временно оккупированной. На левом берегу Днепра оккупанты оставили людей на произвол судьбы. Поэтому мы сейчас обратились к международным организациям и вырабатываем план, как спасти наших людей», – сказал Клименко.
Министр отметил, что эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания и водой. Руководство Военно-гражданской администрации и Штаб по ликвидации последствий техногенной катастрофы делают все для того, чтобы никто не имел проблем с питьевой водой и перемещением.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.