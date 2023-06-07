Сейчас разрабатывается план, как помочь людям на левом берегу Херсонщины - Клименко

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«Сейчас остается в зоне подтопления 30 населенных пунктов. 20 из них – на подконтрольной территории и 10 на временно оккупированной. На левом берегу Днепра оккупанты оставили людей на произвол судьбы. Поэтому мы сейчас обратились к международным организациям и вырабатываем план, как спасти наших людей», – сказал Клименко.

Министр отметил, что эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания и водой. Руководство Военно-гражданской администрации и Штаб по ликвидации последствий техногенной катастрофы делают все для того, чтобы никто не имел проблем с питьевой водой и перемещением.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.