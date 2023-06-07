Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Про це він сказав в інтерв'ю BILD, передає УНН.
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Повідомляється, що Зеленський глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України: «Ми не отримали відповіді. Я в шоці. А якщо і була реакція, то «дуже дипломатична».
Зеленський зазначив, що те, що зараз відбувається, — це трагедія.
«Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно. Коли наші люди намагаються врятувати їх, окупанти обстрілюють», — сказав Зеленський.
Зеленський заявив, що це сталося тільки через росію і людей, які зараз контролюють цей регіон.
«Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися і взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.