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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС. Об этом он сказал в интервью BILD, передает УНН.

Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС

Детали

Сообщается, что Зеленский глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины: «Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то «очень дипломатичная».

Зеленский отметил, что то, что сейчас происходит, — это трагедия.

«Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, оккупанты обстреливают», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что это произошло только из-за россии и людей, которые сейчас контролируют этот регион.

«Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий», - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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