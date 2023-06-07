Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС

Детали

Сообщается, что Зеленский глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины: «Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то «очень дипломатичная».

Зеленский отметил, что то, что сейчас происходит, — это трагедия.

«Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, оккупанты обстреливают», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что это произошло только из-за россии и людей, которые сейчас контролируют этот регион.

«Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий», - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.