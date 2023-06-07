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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В оккупированных Алешках есть первые погибшие от наводнения - мэр

Киев • УНН

 • 401055 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Во временно оккупированных Алешках на Херсонщине есть первые погибшие от наводнения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Евгений Рищук, пишет УНН.

В оккупированных Алешках есть первые погибшие от наводнения - мэр

Цитата

«К сожалению. Есть первые сообщения о погибших от наводнения», - написал Рищук.

Дополнение

Сейчас разрабатывается план, как спасти людей на левом берегу Херсонщины, которых оккупанты оставили на произвол судьбы после подрыва Каховской ГЭС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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