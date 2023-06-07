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Херсонщина: з'явилися нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 430422 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. З'явились нові супутникові знімки Херсонщини, на яких видно масштаб катастрофи, спричиненої руйнуванням дамби Каховської ГЕС. Їх опублікували журналісти проекту “Схеми”, пише УНН.

Херсонщина: з'явилися нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС

Деталі

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 7 червня 2023 року видно наслідки, яке спричинило руйнування Каховської гідроелектростанції для населених пунктів Херсонської області.

На фото – підтоплення південної частини Херсону, а також тимчасово окупованих російською армією міст Гола Пристань, Олешки та села Кардашинка.

"У порівнянні зі знімками за 5 червня можна побачити, наскільки розлився Дніпро внаслідок руйнування Каховської ГЕС", - зазначається у повідомленні "Схем".

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

В окупованій Голій Пристані вже затоплено 196 житлових будинків, рівень води зростає щогодини.

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