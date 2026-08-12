Херсон подвергся массированной атаке рф полутора десятками "шахедов" - показали последствия
Киев • УНН
Ночью российские войска массированно атаковали Херсон 15 дронами Shahed. В результате ударов погибли два человека, ещё двое получили ранения, повреждены жилые дома и подразделение ГСЧС.
Херсон ночью подвергся массированной атаке рф полутора десятками дронов типа Shahed, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. ГСЧС Украины показала последствия, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью российские оккупанты массированно атаковали Херсон ударными беспилотниками. Менее чем за два часа враг направил на город пятнадцать дронов типа "Шахед". В частности, около 01:40 зафиксировано попадание по жилой застройке в Центральном районе Херсона", - написал Прокудин.
В результате ударов, по его словам, повреждены дома, некоторые из них разрушены полностью.
"Эта атака оборвала жизни двух людей. Они погибли под завалами своих домов, - сообщил глава ОВА. - Еще двое горожан получили ранения. Одного пострадавшего госпитализировали".
"Херсон: ночью россияне нанесли удары БпЛА по территории одного из подразделений ГСЧС. Повреждены помещения, специальная и инженерная техника, возникли пожары. К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал", - сообщили в ГСЧС, показав последствия.
В Херсоне в результате массированной атаки дронов погибли два человека, ещё двое ранены12.08.26, 07:34 • 2916 просмотров