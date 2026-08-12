В Херсоне в результате массированной атаки дронов погибли два человека, ещё двое ранены
Киев • УНН
Ночью 12 августа российские войска массированно атаковали Херсон беспилотниками. Погибли двое гражданских, двое ранены, повреждены дома и техника.
В ночь на 12 августа вражеские войска массированно атаковали Херсон ударными беспилотниками, в результате чего погибли двое гражданских лиц, еще два человека получили ранения. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
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В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи и автомобили. Также повреждена специальная техника спасательной службы.
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По факту атаки, приведшей к гибели людей, прокуроры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — по факту военного преступления.
В настоящее время правоохранители уточняют информацию о пострадавших и продолжают документировать последствия российского удара.
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