Россия атаковала Одессу ночью, повреждены инфраструктура и жилой дом

Российские войска утром 12 августа атаковали Одессу, в результате ночного удара повреждены инфраструктура и жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Один жилой дом получил разрушения.

Во время ночного удара, к счастью, обошлось без пострадавших. Один жилой дом получил разрушения. Коммунальные службы оперативно убрали территорию и закрыли все оконные проёмы