Россия атаковала Одессу ночью, повреждены инфраструктура и жилой дом
Киев • УНН
Ночью 12 августа российские войска атаковали Одессу. Повреждены инфраструктура и жилой дом, пострадавших нет.
Российские войска утром 12 августа атаковали Одессу, в результате ночного удара повреждены инфраструктура и жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Один жилой дом получил разрушения.
Во время ночного удара, к счастью, обошлось без пострадавших. Один жилой дом получил разрушения. Коммунальные службы оперативно убрали территорию и закрыли все оконные проёмы
Одесситы, чьё имущество было повреждено, могут подать заявления на компенсацию по программам "єВідновлення" и "Незламна Одеса". Для оформления необходимых документов и получения помощи жителям рекомендуют обращаться в районные администрации.
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