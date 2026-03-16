Херсон остался частично без света из-за атаки рф

В Херсоне перебои со светом после атаки рф, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в соцсетях, пишет УНН.

По его словам, сейчас временно без электричества потребители в Корабельном и Днепровском районах. Специалисты изучают объемы повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят максимально оперативно, как позволят условия безопасности, добавил он.

"Прошу отнестись к ситуации с пониманием. В случае длительного отсутствия электроэнергии можно воспользоваться Пунктами несокрушимости", - указал глава ГВА.

Перед этим глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об угрозе авиационных ударов для Херсонщины и вражеских КАБов, в том числе в направлении Херсона и пригородов.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в области из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.