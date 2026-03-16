Головна
Херсон залишився частково без світла через атаку рф

Київ • УНН

 • 234 перегляди

У Корабельному та Дніпровському районах зникла електрика після ворожої атаки. Через російську агресію в області за добу отримали поранення п'ятеро осіб.

Херсон залишився частково без світла через атаку рф

У Херсоні перебої зі світлом після атаки рф, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у соцмережах, пише УНН.

У Херсоні після ворожих обстрілів спостерігаються перебої з електропостачанням

- написав голова МВА Шанько.

З його слів, наразі тимчасово без електрики споживачі в Корабельному та Дніпровському районах. Фахівці вивчають обсяги пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять максимально оперативно, як дозволять безпекові умови, додав він.

"Прошу поставитись до ситуації з розумінням. У разі тривалої відсутності електроенергії можна скористатися Пунктами незламності", - вказав голова МВА.

Перед цим голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про загрозу авіаційних ударів для ️Херсонщини і ворожі КАБи у тому числі у напрямку Херсона і передмість.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби в області через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Юлія Шрамко

