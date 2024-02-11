Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина

На Харьковщине более 22 населенных пунктов стали мишенью артиллерийских и минометных обстрелов рф. Из-за обстрела КАБАми села Водяное погибла 56-летняя женщина и пострадал 58-летний мужчина. Об этом председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов. Указанные атаки состоялись, в частности, в Казачьей Лопани, Охримовке, Николаевке, Землянках, Ольховатке, Двуречанском, Двуречной, Синьковке, Петропавловке, Берестовом Харьковской области и других населенных пунктах.

Враг наносил авиаудары по Варваровке и Ольховатке.

В 10 февраля произошел обстрел КАБами села Водяное в Купянском районе, что привело к разрушению двух частных домов и повреждению семи других. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а пострадавший 58-летний мужчина отказался от госпитализации.

За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Пять складских зданий были разрушены, а сельскохозяйственная техника - повреждена.

Добавим

За прошедшие сутки проведено разминирование на площади 17,55 гектаров территории, 231 взрывоопасный предмет.

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