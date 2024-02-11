Харківщина під обстрілами рф: у селі Водяне загинула жінка та поранено чоловіка
Київ • УНН
56-річна жінка загинула і 58-річний чоловік отримав поранення в результаті обстрілу російськими військами села Водяне в Харківській області України. Крім того, понад 22 населених пунктів Харківщини стали об'єктом артилерійських та мінометних обстрілів окупантів.
На Харківщині понад 22 населені пункти стали мішенню артилерійських та мінометних обстрілів рф. Через обстріл КАБАми села Водяне загинула 56-річна жінка і постраждав 58-річний чоловік. Про це голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, передає УНН.
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Понад 22 населених пунктів Харківщини стали об'єктом артилерійських та мінометних обстрілів окупантів. Зазначені атаки відбулись, зокрема, у Козачій Лопані, Охримівці, Миколаївці, Землянках, Вільхуватці, Дворічанському, Дворічній, Синьківці, Петропавлівці, Берестовому Харківської області та інших населених пунктах.
Ворог наносив авіаудари по Варварівці та Вільхуватці.
О 10 лютого відбувся обстріл КАБами села Водяне в Куп’янському районі, що призвело до зруйнування двох приватних будинків та пошкодження семи інших. В результаті атаки загинула 56-річна жінка, а постраждалий 58-річний чоловік відмовився від госпіталізації.
За межами села пошкоджено фермерське господарство. П'ять складських будівель було зруйновано, а сільськогосподарську техніку – пошкоджено.
Додамо
Протягом минулої доби проведено розмінування на площі 17,55 гектарів території, 231 вибухонебезпечний предмет.
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