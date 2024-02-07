Харьков обстреляли пятью ракетами С-300, есть трое пострадавших - прокуратура

В результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все - работники поврежденных предприятий, предварительно, было попадание пяти ракет С-300, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району города Харькова. "Повреждены здания и помещения гражданских предприятий", - говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

"Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим оказана помощь на месте", - отмечается в сообщении.

Предварительно, задокументировано попадание пяти ракет типа С-300, указали в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА