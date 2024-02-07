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Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 07:00  •  25390 просмотра

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Сегодня утром российские войска атаковали Харьков ракетами С-300, ранив одну женщину.

В Харькове российские войска сегодня утром атаковали ракетами С-300, есть попадания, известно о пострадавшей женщине, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается

- написал Синегубов в соцсетях.

Детали

По данным Синегубова, за сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и т.д. Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и другие.

В частности, по его словам, в 9:40 враг нанес удары двумя КАБами по селу Охримовка Чугуевского района. Повреждены повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура.

В 9:40 произошел вражеский обстрел четырьмя КАБами села Малая Волчья. Повреждены 5 частных домов, складское помещение, автомобиль.

В 9:50 в селе Варваровка произошел обстрел тремя КАБами. Повреждены помещения школы.

Около 14:00 в результате ударов по селу Песчаное пострадала 70-летняя женщина, получила взрывную травму, проведена травматическая ампутация пальцев, госпитализирована в медицинское учреждение.

В 14:40 оккупанты обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль, отметил Синегубов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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