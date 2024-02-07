Харків вранці ворог атакував ракетами С-300, є постраждала - ОВА
Київ • УНН
Сьогодні вранці російські війська атакували Харків ракетами С-300, поранивши одну жінку.
У Харкові російські війська сьогодні вранці атакували ракетами С-300, є влучання, відомо про постраждалу жінку, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває
Деталі
За даними Синєгубова, за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо. Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та ін.
Зокрема, з його слів, о 9:40 ворог завдав ударів двома КАБами по селу Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено пошкоджено 10 ангарів підприємтсва та інша нежитлова інфраструктура.
О 9:40 відбувся ворожий обстріл чотирма КАБами села Мала Вовча. Пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.
О 9:50 у селі Варварівка відбувся обстріл трьома КАБами. Пошкоджено приміщення школи.
Близько 14:00 внаслідок ударів по селу Піщане постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи.
О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль, зазначив Синєгубов.
Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківщині: що відомо про влучання07.02.24, 07:08 • 43673 перегляди