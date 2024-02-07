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Харків вранці ворог атакував ракетами С-300, є постраждала - ОВА

Харків вранці ворог атакував ракетами С-300, є постраждала - ОВА

Київ • УНН

 • 33228 перегляди

Сьогодні вранці російські війська атакували Харків ракетами С-300, поранивши одну жінку.

У Харкові російські війська сьогодні вранці атакували ракетами С-300, є влучання, відомо про постраждалу жінку, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває

- написав Синєгубов у соцмережах.

Деталі

За даними Синєгубова, за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо. Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та ін.

Зокрема, з його слів, о 9:40 ворог завдав ударів двома КАБами по селу Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено пошкоджено 10 ангарів підприємтсва та інша нежитлова інфраструктура.

О 9:40 відбувся ворожий обстріл чотирма КАБами села Мала Вовча. Пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.

О 9:50 у селі Варварівка відбувся обстріл трьома КАБами. Пошкоджено приміщення школи.

Близько 14:00 внаслідок ударів по селу Піщане постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи.

О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль, зазначив Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківщині: що відомо про влучання07.02.24, 07:08 • 43673 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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