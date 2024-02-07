Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківщині: що відомо про влучання

Армія рф завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова, зазначив голова ОВА.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць триває", - зазначив Синєгубов.

Він закликав не покидати укриттів і додав, що зафіксовані ракети над Харківщиною.

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