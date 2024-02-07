Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківщині: що відомо про влучання
Київ • УНН
російська армія завдала щонайменше чотири удари по Харківській області, влучивши в об'єкти нежитлової інфраструктури. Іфнормації про жертв чи потерпілих немає.
Армія рф завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова, зазначив голова ОВА.
"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць триває", - зазначив Синєгубов.
Він закликав не покидати укриттів і додав, що зафіксовані ракети над Харківщиною.
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