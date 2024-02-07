Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях

Армия рф нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, отметил глава ОГА.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту - без пострадавших. Осмотр мест продолжается", - отметил Синегубов.

Он призвал не покидать укрытий и добавил, что зафиксированы ракеты над Харьковщиной.

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