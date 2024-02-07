Харків обстріляли п'ятьма ракетами С-300, є троє постраждалих - прокуратура
Київ • УНН
Троє співробітників постраждалих підприємств Харкова отримали поранення, коли п'ять ракет С-300, випущених росією вранці, вдарили по місту.
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Харків постраждали троє людей, усі - працівники пошкоджених підприємств, попередньо, було влучання п'яти ракет С-300, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетні удари по Слобідському району міста Харкова. "Пошкоджено будівлі та приміщення цивільних підприємств", - ідеться у повідомленні прокуратури у соцмережах.
"Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Всі троє людей є працівниками підприємств. Потерпілим надана допомога на місці", - зазначається у повідомленні.
Попередньо, задокументовано влучання п'яти ракет типу С-300, вказали у прокуратурі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Харків вранці ворог атакував ракетами С-300, є постраждала - ОВА07.02.24, 09:00 • 33233 перегляди