ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа
Киев • УНН
ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.
ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня. Об этом сообщает AFP , передает УНН.
Детали
Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, отказалось от последней инициативы Израиля по прекращению боевых действий.
Как сообщили агентству AFP источники в руководстве группировки, ХАМАС обвиняет израильскую сторону в срыве усилий посредников, в частности Египта и Катара, которые пытались достичь компромисса.
Переговоры, которые велись при посредничестве Египта, Катара и США, имели целью восстановление режима тишины. Накануне ХАМАС заявил о согласии на предложенные условия прекращения огня, однако впоследствии Израиль выдвинул собственное встречное предложение.
Напомним
Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.
Израиль начинает крупную операцию в Газе - Министр обороны Израиля02.04.25, 07:39 • 10322 просмотра