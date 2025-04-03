ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня. Об этом сообщает AFP , передает УНН.

Детали

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, отказалось от последней инициативы Израиля по прекращению боевых действий.

Как сообщили агентству AFP источники в руководстве группировки, ХАМАС обвиняет израильскую сторону в срыве усилий посредников, в частности Египта и Катара, которые пытались достичь компромисса.

Переговоры, которые велись при посредничестве Египта, Катара и США, имели целью восстановление режима тишины. Накануне ХАМАС заявил о согласии на предложенные условия прекращения огня, однако впоследствии Израиль выдвинул собственное встречное предложение.

Напомним

Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.

Израиль начинает крупную операцию в Газе - Министр обороны Израиля