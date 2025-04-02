Израиль начинает крупную операцию в Газе - Министр обороны Израиля
Киев • УНН
Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По словам Исраэля Каца, в результате операции планируется захват больших территорий этого анклава, которые будут включены в зоны безопасности Израиля.
Он также сообщил об организации масштабной эвакуации мирных жителей с территорий, охваченных боевыми действиями.
Министр подчеркнул, что для прекращения конфликта необходимо ликвидировать радикальную группу ХАМАС и обеспечить освобождение израильских заложников.
Напомним
19 января Израиль объявил перемирие в Газе после получения от ХАМАС списка трех женщин-заложниц для освобождения. Обмен планировался в рамках 42-дневного перемирия, которое предусматривало освобождение 33 израильтян в обмен на 1900 палестинцев. В то же время премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий, а ЦАХАЛ начал новую наземную операцию, нанося авиаудары и усиливая контроль над коридором Нецарим.
ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда01.04.25, 23:52 • 5063 просмотра