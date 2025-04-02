Израиль начинает крупную операцию в Газе - Министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Исраэля Каца, в результате операции планируется захват больших территорий этого анклава, которые будут включены в зоны безопасности Израиля.

Он также сообщил об организации масштабной эвакуации мирных жителей с территорий, охваченных боевыми действиями.

Министр подчеркнул, что для прекращения конфликта необходимо ликвидировать радикальную группу ХАМАС и обеспечить освобождение израильских заложников.

Напомним

19 января Израиль объявил перемирие в Газе после получения от ХАМАС списка трех женщин-заложниц для освобождения. Обмен планировался в рамках 42-дневного перемирия, которое предусматривало освобождение 33 израильтян в обмен на 1900 палестинцев. В то же время премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий, а ЦАХАЛ начал новую наземную операцию, нанося авиаудары и усиливая контроль над коридором Нецарим.

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