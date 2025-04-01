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ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда

Киев • УНН

 • 5063 просмотра

В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.

ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда

ООН опровергает заявление Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Организация Объединенных Наций во вторник отреагировала на заявление израильских властей о наличии продовольствия в секторе Газа, назвав его необоснованным. Это произошло на фоне закрытия всех пекарен в регионе, которые получали поддержку от Всемирной продовольственной программы. 

Поставки гуманитарной помощи в Газу были полностью остановлены с начала марта. Тем временем израильское правительство подтвердило, что никакие грузы не будут допущены в анклав, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Напряженность в регионе обострилась после возобновления авиаударов и возвращения израильских войск в Газу, что положило конец перемирию, которое длилось два месяца. 

По данным израильского военного ведомства COGAT, в период прекращения огня в Газу прибыло более 25 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, что составляет значительную часть общего объема поставок за время конфликта. Представители Израиля подчеркнули, что запасов продуктов в регионе достаточно, но их распределение зависит от действий местных властей. 

В ООН, однако, отметили критическую нехватку ресурсов и невозможность продолжать гуманитарные программы из-за отсутствия поставок. Представители организации отметили, что без муки и топлива для приготовления пищи пекарни не могут функционировать, что еще больше ухудшает ситуацию с обеспечением населения продуктами первой необходимости.

Напомним

Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о критической ситуации в Газе, где запасов еды осталось всего на две недели. Гуманитарная помощь почти прекращена из-за боевых действий.

В Газе запасов еды осталось на 2 недели: сотни тысяч под угрозой голода27.03.25, 22:52 • 11635 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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