ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда
Киев • УНН
В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.
ООН опровергает заявление Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Организация Объединенных Наций во вторник отреагировала на заявление израильских властей о наличии продовольствия в секторе Газа, назвав его необоснованным. Это произошло на фоне закрытия всех пекарен в регионе, которые получали поддержку от Всемирной продовольственной программы.
Поставки гуманитарной помощи в Газу были полностью остановлены с начала марта. Тем временем израильское правительство подтвердило, что никакие грузы не будут допущены в анклав, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Напряженность в регионе обострилась после возобновления авиаударов и возвращения израильских войск в Газу, что положило конец перемирию, которое длилось два месяца.
По данным израильского военного ведомства COGAT, в период прекращения огня в Газу прибыло более 25 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, что составляет значительную часть общего объема поставок за время конфликта. Представители Израиля подчеркнули, что запасов продуктов в регионе достаточно, но их распределение зависит от действий местных властей.
В ООН, однако, отметили критическую нехватку ресурсов и невозможность продолжать гуманитарные программы из-за отсутствия поставок. Представители организации отметили, что без муки и топлива для приготовления пищи пекарни не могут функционировать, что еще больше ухудшает ситуацию с обеспечением населения продуктами первой необходимости.
Напомним
Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о критической ситуации в Газе, где запасов еды осталось всего на две недели. Гуманитарная помощь почти прекращена из-за боевых действий.
В Газе запасов еды осталось на 2 недели: сотни тысяч под угрозой голода27.03.25, 22:52 • 11635 просмотров