ООН: Заяви Ізраїлю про достатньо їжі в Газі – неправда
Київ • УНН
В ООН спростували заяви Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі, наголосивши на критичному браку ресурсів. Через відсутність постачання гумдопомоги програми зупинено.
ООН спростовує заяву Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Організація Об’єднаних Націй у вівторок відреагувала на заяву ізраїльської влади щодо наявності продовольства в секторі Газа, назвавши її необґрунтованою. Це сталося на тлі закриття всіх пекарень у регіоні, які отримували підтримку від Всесвітньої продовольчої програми.
Постачання гуманітарної допомоги в Газу було повністю зупинене з початку березня. Тим часом ізраїльський уряд підтвердив, що жодні вантажі не будуть допущені в анклав, поки ХАМАС не звільнить усіх заручників. Напруженість у регіоні загострилася після відновлення авіаударів та повернення ізраїльських військ у Газу, що поклало край перемир’ю, яке тривало два місяці.
За даними ізраїльського військового відомства COGAT, у період припинення вогню в Газу прибуло понад 25 тисяч вантажівок із гуманітарною допомогою, що становить значну частину загального обсягу поставок за час конфлікту. Представники Ізраїлю наголосили, що запасів продуктів у регіоні достатньо, але їх розподіл залежить від дій місцевої влади.
В ООН, однак, наголосили на критичному браку ресурсів і неможливості продовжувати гуманітарні програми через відсутність постачання. Представники організації зазначили, що без борошна та пального для приготування їжі пекарні не можуть функціонувати, що ще більше погіршує ситуацію із забезпеченням населення продуктами першої необхідності.
Нагадаємо
Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про критичну ситуацію в Газі, де запасів їжі залишилось лише на два тижні. Гуманітарна допомога майже припинена через бойові дії.
У Газі запасів їжі залишилось на 2 тижні: сотні тисяч під загрозою голоду27.03.25, 22:52 • 11635 переглядiв