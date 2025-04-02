Ізраїль розпочинає велику операцію в Газі - Міністр оборони Ізраїлю
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Мета – захоплення територій для створення зон безпеки та евакуація мирних жителів.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами Ісраеля Каца, внаслідок операції планується захоплення великих територій цього анклаву, які будуть включені до зон безпеки Ізраїлю.
Він також повідомив про організацію масштабної евакуації мирних жителів із територій, охоплених бойовими діями.
Міністр підкреслив, що для припинення конфлікту необхідно ліквідувати радикальну групу ХАМАС і забезпечити звільнення ізраїльських заручників.
Нагадаємо
19 січня Ізраїль оголосив перемир'я в Газі після отримання від ХАМАС списку трьох жінок-заручниць для звільнення. Обмін планувавться в межах 42-денного перемир'я, яке передбачало звільнення 33 ізраїльтян в обмін на 1900 палестинців. Водночас прем'єр Ізраїлю заявив про відновлення бойових дій, а ЦАХАЛ розпочав нову наземну операцію, завдаючи авіаударів і посилюючи контроль над коридором Нецарим.
ООН: Заяви Ізраїлю про достатньо їжі в Газі – неправда01.04.25, 23:52 • 5065 переглядiв