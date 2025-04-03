ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14272 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103366 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166480 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105035 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341835 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172995 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144479 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196026 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124717 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108118 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46138 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158173 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36625 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83627 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22237 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14272 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83704 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103366 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166480 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19837 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22294 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36681 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46194 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135518 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

Київ • УНН

 • 3410 перегляди

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню. Про це повідомляє AFP , передає УНН.

Деталі

Рух ХАМАС, який контролює сектор Гази, відмовився від останньої ініціативи Ізраїлю щодо припинення бойових дій.

Як повідомили агентству AFP джерела в керівництві угруповання, ХАМАС звинувачує ізраїльську сторону у зриві зусиль посередників, зокрема Єгипту та Катару, які намагалися досягти компромісу. 

Перемовини, що велися за посередництва Єгипту, Катару та США, мали на меті відновлення режиму тиші. Напередодні ХАМАС заявив про згоду на запропоновані умови припинення вогню, однак згодом Ізраїль висунув власну зустрічну пропозицію. 

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Мета – захоплення територій для створення зон безпеки та евакуація мирних жителів.

Ізраїль розпочинає велику операцію в Газі - Міністр оборони Ізраїлю02.04.25, 07:39 • 10324 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Ізраїль
Катар
Сполучені Штати
Єгипет
Сектор Газа
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95