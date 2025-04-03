ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази
Київ • УНН
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню. Про це повідомляє AFP , передає УНН.
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Рух ХАМАС, який контролює сектор Гази, відмовився від останньої ініціативи Ізраїлю щодо припинення бойових дій.
Як повідомили агентству AFP джерела в керівництві угруповання, ХАМАС звинувачує ізраїльську сторону у зриві зусиль посередників, зокрема Єгипту та Катару, які намагалися досягти компромісу.
Перемовини, що велися за посередництва Єгипту, Катару та США, мали на меті відновлення режиму тиші. Напередодні ХАМАС заявив про згоду на запропоновані умови припинення вогню, однак згодом Ізраїль висунув власну зустрічну пропозицію.
Нагадаємо
Міністр оборони Ізраїлю оголосив про початок розширеної військової операції в Газі. Мета – захоплення територій для створення зон безпеки та евакуація мирних жителів.
Ізраїль розпочинає велику операцію в Газі - Міністр оборони Ізраїлю02.04.25, 07:39 • 10324 перегляди