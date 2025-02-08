ХАМАС намерен освободить трех израильских заложников - Reuters

Палестинская группировка ХАМАС освободит трех израильских заложников. В обмен Израиль отпустит 183 палестинских заключенных, среди которых есть те, кто отбывает пожизненные сроки. Об этом пишет международное информационное агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 08 февраля, палестинская военизированная группировка ХАМАС намерена передать трех израильских заложников в обмен на палестинских задержанных и заключенных в рамках последнего этапа соглашения о прекращении огня, направленного на то, чтобы открыть путь к прекращению 15-месячной войны в секторе Газа.

Охад Бен Ами и Эли Шараби, взятые в заложники в кибуце Беэри во время трансграничной атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, и Ор Леви, похищенный в тот день с музыкального фестиваля Nova, будут переданы в субботу - говорится в заметке.

"В обмен на это Израиль освободит 183 палестинских заключенных и задержанных, в том числе 18 отбывающих пожизненное заключение, 54 отбывающих длительные сроки заключения и 111 задержанных в Газе во время войны", - сообщили в информагентстве со ссылкой на пресс-службу ХАМАС.

По данным Reuters, обмен является последним в серии обменов, в результате которых на сегодняшний день возвращены 13 израильских заложников, а также пять тайских рабочих, похищенных во время атаки ХАМАС, и 583 палестинских заключенных и задержанных.

Напомним

В пятницу, 7 февраля, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и отложил передачу списка имен трех израильских заложников, которые должны были быть освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках последнего этапа перемирия.

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