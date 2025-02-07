ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про перемир'я перед наступним обміном заручників

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 45346 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105524 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139967 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198393 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160446 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146187 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122171 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109162 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103421 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157692 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 97635 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105575 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108581 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100547 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107539 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157696 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156502 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289634 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 318017 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 19839 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 26646 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100541 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 82280 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115643 перегляди
Актуальне
ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про перемир'я перед наступним обміном заручників

ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про перемир'я перед наступним обміном заручників

Київ • УНН

 • 25718 перегляди

ХАМАС відклав передачу списку ізраїльських заручників, звинувативши Ізраїль у затримці гуманітарної допомоги. Ізраїль спростовує звинувачення, стверджуючи про доставку понад 12 600 вантажівок до Гази.

У п'ятницю, 7 лютого, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню і відклав передання списку імен трьох ізраїльських заручників, які мали бути звільнені в обмін на палестинських в'язнів в рамках останнього етапу перемир'я.  Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ХАМАС стверджує, що Ізраїль затримує в'їзд вантажівок з гуманітарною допомогою та доставку наметів й мобільних будинків.

Це демонструє явну маніпуляцію пріоритетами надання допомоги і житла,

- йдеться в заяві ХАМАС.

За даними угруповання, лише 8,5 тис. вантажівок з 12 тис. прибули до сектора Гази, причому більшість з них містили продукти харчування і другорядні товари, в тому числі чипси і шоколад, замість більш нагальних речей.

Водночас ізраїльське військове відомство COGAT спростувало ці звинувачення і заявило, що Ізраїль "не терпітиме порушень з боку ХАМАСу".

За словами представників COGAT, з моменту набуття чинності угоди минулого місяця в Газу в'їхало понад 100 тис. наметів, а також каравани, а з неділі з Єгипту в'їхали трактори. Наразі до Гази в'їхало 12 600 вантажівок.

Наразі триває підготовка до другого етапу угоди, що передбачає звільнення ще близько 60 заручників та виведення ізраїльських військ з Гази. 

Нагадаємо

Протягом 16 місяців війни глава уряду Ізраїлю не окреслював детальне бачення щодо майбутнього Гази. Зовні Нетаньяху відданий цілям, які він поставив на початку війни: знищити ХАМАС у секторі Газа і повернути всіх заручників, захоплених під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами