ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про перемир'я перед наступним обміном заручників

У п'ятницю, 7 лютого, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню і відклав передання списку імен трьох ізраїльських заручників, які мали бути звільнені в обмін на палестинських в'язнів в рамках останнього етапу перемир'я. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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ХАМАС стверджує, що Ізраїль затримує в'їзд вантажівок з гуманітарною допомогою та доставку наметів й мобільних будинків.

Це демонструє явну маніпуляцію пріоритетами надання допомоги і житла, - йдеться в заяві ХАМАС.

За даними угруповання, лише 8,5 тис. вантажівок з 12 тис. прибули до сектора Гази, причому більшість з них містили продукти харчування і другорядні товари, в тому числі чипси і шоколад, замість більш нагальних речей.

Водночас ізраїльське військове відомство COGAT спростувало ці звинувачення і заявило, що Ізраїль "не терпітиме порушень з боку ХАМАСу".

За словами представників COGAT, з моменту набуття чинності угоди минулого місяця в Газу в'їхало понад 100 тис. наметів, а також каравани, а з неділі з Єгипту в'їхали трактори. Наразі до Гази в'їхало 12 600 вантажівок.

Наразі триває підготовка до другого етапу угоди, що передбачає звільнення ще близько 60 заручників та виведення ізраїльських військ з Гази.

Нагадаємо

Протягом 16 місяців війни глава уряду Ізраїлю не окреслював детальне бачення щодо майбутнього Гази. Зовні Нетаньяху відданий цілям, які він поставив на початку війни: знищити ХАМАС у секторі Газа і повернути всіх заручників, захоплених під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.