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ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии перед последующим обменом заложников

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии перед последующим обменом заложников

Киев  •  УНН

 • 809 просмотра

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ХАМАС отложил передачу списка израильских заложников, обвинив Израиль в задержке гуманитарной помощи. Израиль опровергает обвинения, утверждая о доставке более 12 600 грузовиков в Газу.

В пятницу, 7 февраля, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и отложил передачу списка имен трех израильских заложников, которые должны были быть освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках последнего этапа перемирия.  Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ХАМАС утверждает, что Израиль задерживает въезд грузовиков с гуманитарной помощью и доставку палаток и мобильных домов.

Это демонстрирует явную манипуляцию приоритетами предоставления помощи и жилья,

- говорится в заявлении ХАМАС.

По данным группировки, лишь 8,5 тыс. грузовиков из 12 тыс. прибыли в сектор Газа, причем большинство из них содержали продукты питания и второстепенные товары, в том числе чипсы и шоколад, вместо более насущных вещей.

В то же время израильское военное ведомство COGAT опровергло эти обвинения и заявило, что Израиль "не будет терпеть нарушений со стороны ХАМАСа".

По словам представителей COGAT, с момента вступления в силу соглашения в прошлом месяце в Газу въехало более 100 тыс. палаток, а также караваны, а с воскресенья из Египта въехали тракторы. Сейчас в Газу въехало 12 600 грузовиков.

Сейчас идет подготовка ко второму этапу соглашения, предусматривающего освобождение еще около 60 заложников и вывод израильских войск из Газы. 

Напомним

В течение 16 месяцев войны глава правительства Израиля не очерчивал детальное видение относительно будущего Газы. Внешне Нетаньяху привержен целям, которые он поставил в начале войны: уничтожить ХАМАС в секторе Газа и вернуть всех заложников, захваченных во время нападения боевиков 7 октября 2023 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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