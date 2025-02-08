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ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters

ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters

Київ • УНН

 • 33265 перегляди

ХАМАС звільнить трьох ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року. В обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув'язнених, серед яких 18 довічно ув'язнених.

Палестинське угруповання ХАМАС звільнить трьох ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув’язнених, серед яких є ті, хто відбуває довічні строки. Про це пише міжнародна інформаційна агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 08 лютого, палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС має намір передати трьох ізраїльських заручників в обмін на палестинських затриманих та ув'язнених у рамках останнього етапу угоди про припинення вогню, спрямованої на те, щоб відкрити шлях до припинення 15-місячної війни у ​​секторі Газа.

 Охад Бен Амі та Елі Шарабі, взяті в заручники в кібуці Беері під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і Ор Леві, викрадений того дня з музичного фестивалю Nova, будуть передані в суботу  

- йдеться у дописі.

"В обмін на це Ізраїль звільнить 183 палестинських ув'язнених та затриманих, у тому числі 18 тих, хто відбуває довічне ув'язнення, 54 тих, хто відбуває тривалі терміни ув'язнення та 111 затриманих у Газі під час війни", - повідомили в інформагенції з посиланням на прес-службу ХАМАС. 

За даними Reuters, обмін є останнім у серії обмінів, внаслідок яких на сьогоднішній день повернуто 13 ізраїльських заручників, а також п'ять тайських робітників, викрадених під час атаки ХАМАС, та 583 палестинських ув'язнених та затриманих.

Нагадаємо

У п'ятницю, 7 лютого, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню і відклав передання списку імен трьох ізраїльських заручників, які мали бути звільнені в обмін на палестинських в'язнів в рамках останнього етапу перемир'я.

Ізраїль повернув ще трьох заручників після 484 днів у полоні ХАМАС01.02.25, 10:57 • 28090 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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