Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"
Киев • УНН
Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.
Украинские военные продолжают ведение оборонительной операции на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.
Детали
Лиховий отметил, что именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ.
Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции,
По словам спикера, штурмовые группы армии рф были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил представитель ОСУВ "Таврия".
Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах,
Дополнение
На Авдеевском направлении украинские отошли от небольших сел Степное и Северное.
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"
Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.
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