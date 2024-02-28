Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Украинские военные продолжают ведение оборонительной операции на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

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Лиховий отметил, что именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ.

Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции, - сказал он.

По словам спикера, штурмовые группы армии рф были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил представитель ОСУВ "Таврия".

Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах, - добавил Лиховой

Дополнение

На Авдеевском направлении украинские отошли от небольших сел Степное и Северное.