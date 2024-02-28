Каскад водосховищ має сприяти обороні від рф на Авдіївському напрямку - речник ОСУВ "Таврія"
Київ • УНН
Українські війська продовжують обороняти Авдіївський напрямок, де каскад водосховищ поблизу кількох населених пунктів допомагає їм у захисті від російських військ.
Українські військові продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.
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Лиховій зазначив, що саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.
Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції,
За словами речника, штурмові групи армії рф були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив представник ОСУВ "Таврія".
Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях,
Доповнення
На Авдіївському напрямку українські відійшли від невеликих сіл Степове та Сєверне.