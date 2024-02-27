ЗСУ відійшли від невеликих сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою - речник ОСУВ "Таврія"
Київ • УНН
Українські війська відійшли від двох невеликих сіл поблизу Авдіївки, повідомив Дмитро Лиховій.
На Авдіївському напрямку українські відійшли від невеликих сіл Степове та Сєверне, заявив у вівторок в ефірі марафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.
На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове
Він зазначив, що у цих населених пунктах загалом до війни разом було до 100 жителів.
Лиховій зазначив, що запеклі бої за Сєверне тривали з вчорашнього вечора і вночі.
"Ворог зазнав тут (в Сєверному - ред. ) великих втрат", - вказав Лиховій.
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